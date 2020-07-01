شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن داعية سعودي شهير يصدم الجميع بتغريدة غريبة عن نكاح النساء وشرب الخمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٦ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

آثار الداعية السعودي الشهير الشيخ “صالح المغامسي” ، حالة من الجدل بين متابعيه بعد نشر تغريدة نقلا عن أقوال منسوبة لمعاوية بن أبي سفيان، تتحدث عن نكاح النساء وشرب الخمر ، وعتبروها خاطئة وكتبها “مستطرفون” ولا يعتد بها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وكتب صالح المغامسي عبر حسابه على “تويتر” : قال معاوية : نكحتُ النساء حتى لا أفرّقُ بين امرأة وحائط . وأكلتُ الطعام حتى لا أجد ما استمرؤهُ . وشربتُ الأشربةَ حتى رجعتُ إلى الماء . وركبتُ المطايا حتى رجعتُ إلى نعلي . فما بقيَ ماتتوقُ إليه نفسي من اللذات إلا محادثة أخٍ كريم” .

وعلق أحد متابعيه قائلاً ”للاسف .. مصدر تلك الكلمات هو كتاب المستطرف في كل فن مستظرف وقد تكلم اهل العلم والاختصاص عن هذا الكتاب الوضيع واغلبه يتكلم عن الفواحش وينقل الاشعار الهابطة والركيكة وينسبها لعدة شخصيات تاريخية زورا وبهتانا”.

وقال آخر ”امثال لايعتد بها ولاتلاءم زماننا”.

وعلق متابع ثالث بالقول :” هل تعتقد شيخنا الفاضل أن مثل هذا الكلام يصدر عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وهو من هو عقلا وعفة ووقارا!!”.

متابعة اخرى استنكرت تغريدة المغامسي وقالت :” لا يكون حسابك مخترق يا شيخ”.



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