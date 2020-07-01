شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن العاهل السعودي يوجه إهانة بالغة لعامل في القصر الملكي .. ومصدر يكشف السبب الصادم (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

كشف مسؤول سعودي ، عن واقعة إهانة بالغة لعامل في القصر الملكي بالرياض ، من قبل العاهل السعودي الاسبق.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتطرق رئيس الاستخبارات السعودية الأمير تركي الفيصل إلى نكسة 1967 وحرب 1973، بين العرب وإسرائيل.

وأوضح الأمير تركي الفيصل ، بأنه كان في سويسرا خلال النكسة عام 1967.

وقال الفيصل في حوار مطول مع برنامج "الصندوق الأسود " بقناة "القبس" ، إنه استقل أخر طائرة قادمة من أوروبا إلى الشرق الأوسط مع بدء الحرب.

واضاف أنه مع عودته إلى الرياض، يتذكر أن الملك فيصل أمر وزير الدفاع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالتواصل مع نظيره المصري وإبلاغه استعداد المملكة لوضع كافة إمكانياتها لمستاندة مصر.

وكشف عن واقعة صفع الملك فيصل لأحد العاملين في القصر الملكي ، عندما قال له : "أبشرك.. أنهزم عبدالناصر" حيث نهره.

وقال إنه بعد النكسة اجتمع الملك فيصل مع الرؤساء العرب وأكد على أهمية الاتحاد ودعم الدول المحتلة من قبل إسرائيل.





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