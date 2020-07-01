شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فيديو صادم.. لبنانيات على البحر ورقص بـ"المايوه" وملابس فاضحة احتجاجا على انهيار العملة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٢٧ صباحاً (أخبار الخليج 365 - خاص)

شاركت عشرات الفتيات اللبنانيات بلباس فاضح في فعالية احتجاجية في سواحل العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجاً على غلاء المعيشة وانهيار الليرة اللبنانية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأظهر فيديو مصور تدواله ناشطون، الإثنين، فتيات لبنانيات بأجساد شبه عارية حيث يرتدين حمالات الصدر وشورتات قصيرة وهن يرقصن في الفعالية إلى جانب شبان لبنانيين بصدور عارية.

وعلّق الاعلامي جان نخول على الفيديو قائلاً: "شعب مخدّر.. الشعب في حال إنكار للوضع لدرجة أن ارتفاع الدولار أصبح مادة للبهجة لا للصدمة".

وتشهد العاصمة بيروت مناطق لبنانية عدة منذ أيام، مظاهرات عارمة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وانهيار الليرة اللبنانية.

وسجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا كبيرا، حيث تراوح بين 8200 و 8300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

في حين أفادت مصادر مصرفية أنها بدأت الاثنين باعتماد سعر صرف جديد للسحوبات النقدية بالدولار وذلك عقب ارتفاعه إلى مستويات قياسية في السوق السوداء.

وأكدت ثلاثة مصارف، تواصلت معها وكالة الأنباء الفرنسية، تحديد سعر الصرف للسحوبات من الودائع بالدولار بـ3850 ليرة بدلا من 3000، تطبيقا لتعميمين صادرين عن مصرف لبنان، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 1507 ليرات لكافة العمليات النقدية الأخرى.





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