شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد أفضل المدن معيشة للوافدين.. دبي الأغلى والكويت الأرخص ومفاجأة بشأن الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ مساءً (أخبار الخليج 365)

فجَّرت دراسة حديثة عن أغلى مدن العالم وأرخصها على مستوى غلاء المعيشة، مفاجأة بشأن مدن الرياض والكويت ودبي.

وكشفت دراسة جديدة ترتيب المدن الأغلى والأرخص بالنسبة للوافدين على مستوى غلاء المعيشة، وذلك بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وخلصت مؤسسة "ميرسر"، في دراستها، إلى أن مدينة الكويت تحتل المرتبة الأخيرة خليجيًا والثامنة عربيًا من حيث غلاء المعيشة للوافدين، لتصبح بذلك أرخص مدينة خليجيًا لمعيشة الوافدين لعام 2020.

وشملت الدراسة 209 مدن حول العالم، وجاءت الكويت بالمركز 113 عالميًا، وذلك بعد أن كانت بالمركز 119 عالميا في عام 2019.

وجاءت مدينة دبي في المرتبة الأولى عربيًا من حيث غلاء معيشة الوافدين، في حين احتلت المرتبة الـ23 عالميًا لعام 2020، فيما حلت مدينة الرياض في السعودية بالمركز الثاني عربيا بالترتيب 31 عالميًا لعام 2020.

وحلت مدينة أبوظبي عاصمة الإمارات بالمرتبة الثالثة عربيًا وبالمركز 39 عالميًا، ومدينة بيروت العاصمة اللبنانية بالمركز الرابع عربيا و45 عالميًا، تلتها مدينة المنامة العاصمة البحرينية بالمركز الخامس عربيًا والـ 52 عالميًا.

فيما احتلت القاهرة المرتبة التاسعة عربيًا و126 عالميًا، ومدينة الرباط المغربية بالمرتبة العاشرة عربيًا و159 عالميًا، وأخيرًا مدينة تونس بالمرتبة الحادية عشر عربيًا و209 عالميًا، وهي تعد أرخص مدينة عالميًا بمعيشة الوافدين وفقًا للدراسة.



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