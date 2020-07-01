شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صور.. مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على شاشة الجزيرة.. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض".. جمعت بين جمالين وأطاحت بـ"علا الفارس وغادة عويس" (شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٧ مساءً (أخبار الخليج 365/خاص)
تصدرت مذيعة جديدة فائقة الجمال، شاشة قناة الجزيرة القطرية، بعد انضمامها لطاقم القناة قادمة من قناة العربية في ظهور لافت خطف انتباه الجمهور.
وتفاجأ جمهور الجزيرة وفقا لمتابعة (أخبار الخليج 365)، بظهور الإعلامية التونسية حنان المعين على شاشتها في إطلالة جديدة سحبت البساط من الإعلامية الأردنية علا الفارس واللبنانية غادة عويس وكلاهما يعملان في نفس القناة.
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وأوكلت إدارة القناة للإعلامية الجديدة حنان المعين تقديم برنامج ”الجزيرة هذا الصباح“، والذي يقدم وجبة إخبارية تمزج بين السياسة والتثقيف والترفيه بقالب مختلف عن قوالب النشرات الإخبارية التي اعتادتها القناة.
ونجحت المعين في خطف أنظار الجمهور إليها عبر إطلالاتها الجميلة واليومية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، مسدلة الستار على إطلالات علا الفارس وغادة عويس.
ووصف الجمهور المتابع لإطلالات حنان المعين، بأنه تفوق على كل مذيعات الجزيرة، كما وصفوا جمالها بالحوري.
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on Jun 23, 2020 at 8:40am PDTView this post on Instagram
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