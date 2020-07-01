شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صور.. مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على شاشة الجزيرة.. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض".. جمعت بين جمالين وأطاحت بـ"علا الفارس وغادة عويس" (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٧ مساءً (أخبار الخليج 365/خاص)

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كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على شاشة الجزيرة.. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض".. جمعت بين جمالين وأطاحت بـ"علا الفارس وغادة عويس" (شاهد) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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