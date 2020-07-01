شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ولأول مرة.. السعودية ترعب إثيوبيا ببيان شديد اللهجة والسيسي يطير من الفرح.. نص البيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢١ مساءً (أخبار الخليج 365/ خاص )

خرجت المملكة العربية السعودية عن صمتها بخصوص أزمة سد النهضة والذي وصلت المفاوضات فيها بين مصر وإثيوبيا والسودان إلى طريق مسدود.

وبعد لجوء مصر إلى مجلس الأمن نتيجة التعنت الإثيوبي، صدر اليوم بيان سعودي شديد اللهجة بعد لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أكد المجلس أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن العربي، مشدداً على ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة للتوصل لاتفاق عادل.

ورفض المجلس أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يُراعي مصالح كل الأطراف.

وذكرت الوكالة أن "مجلس الوزراء تناول ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبي، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة، وتأكيده على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي".



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