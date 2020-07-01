شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة تهز الكويت.. رجل يهتك عرض شقيقة زوجته وهذا ما حدث! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٩ مساءً (أخبار الخليج 365 - متابعات)

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب العارم، بين المدونيين بعد الكشف عن فضيحة أخلاقية، بـ"الصليبية"، عندما هتك رجل يبلغ من العمر 55 عامًا عرض زوجة شقيقة البالغة من العمر 50 عامًا.

ونشرت صحيفة الأنباء الكويتية، تفاصيل الواقعة الغريبة على المجتمع الكويتي، حيث أقدم الرجل " من غير محددي الجنسية"، على معاشرة زوجة شقيقه أثناء تحضيرها الطعام داخل المطبخ، إذ هم بملامسة جسدها وخدش حياءها، وهو مالم تتقبله فصرخت مستغيثة بمن يسمعها ليفر هاربا.

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وحسب الصحيفة فإن مصدرًا أمنيًا كشف أن سيدة من مواليد 1970 أبلغت مخفر شرطة الصليبية بانها كانت تعد طعام الافطار في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح امس الاول واذ بها تفاجأ بشقيق زوجها وهو من مواليد 1965 يأتي الى داخل المطبخ ويقدم على تصرف خادش للحياء، مشيرة الى انها قامت بالصراخ عليه وتوجيه السباب إليه، فما كان منه إلا أن غادر المنزل خجلا مما صدر عنه.

وأضاف المصدر: فور تسجيل السيدة بلاغا بالواقعة تم الاتصال بالمدعى عليه وابلاغه بالحضور فورا وإلا فسيتم ضبطه، ليسارع بالحضور، ونفى ما ذهبت إليه زوجة شقيقه زاعما ان هناك خلافات بينهما.

وأثارت الواقعة موجة غضب وصدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مطالبين جهات التحقيق بتوقيع أقسى عقوبة عليه ليكون عبرة لغيرة.



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