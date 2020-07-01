شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مفاجأة صادمة.. السلطان قابوس يظهر في عمان بعد ستة أشهر من وفاته (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:١٢ مساءً (أخبار الخليج 365 - متابعات)

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان مع صور متداولة لمواطن يشبه السلطان الراحل، قابوس بن سعيد، بدرجة كبيرة جدا.

وأثار المواطن العماني، منصور بن خلفان الفوري، وهو كما يقولون "نسخة طبق الأصل من السلطان قابوس"، جدلا في صفوف العمانيين، نظرا للشبه الكبير بينه وبين السلطان الراحل، خاصة في الفترة الأخيرة قبل وفاته.

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وكان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي، السلطان التاسع لسلطنة عمان والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

وهو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب، والثالث في العالم حتى وفاته في العاشر من يناير 2020، عن عمر ناهز الـ79 عاما.





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