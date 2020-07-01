شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. أم تنشر صورها عارية وأطفالها يرسمون صدرها والشرطة تتحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً (أخبار الخليج 365 - متابعات)

اعتقلت الشرطة الهندية، ناشطة لنشرها فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر طفليها بينما يرسمان على جسدها العاري الصدر.

وقالت الشرطة إن ريهانا فاطمة (33 عامًا)، والتي تسكن في ولاية كيرالا احتجزتها الشرطة المحلية لنشرها مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يرسم فيه طفلاها القاصران على ثدييها وجذعها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

عاجل.. قطر تسرب عبر قناة الجزيرة لقطات محرجة جدا للملك سلمان.. شاهد!

عاجل.. ظهور مفاجئ للواء عبدالعزيز الفغم في الحرس الملكي بعد عام من مقتله.. صورة

عاجل.. الفنانة "رانيا يوسف" مهددة بالسجن بعد ظهور شبه عاري تعدى إثارة سما المصري.. شاهد 3 صور فاضحة!

فيديو صادم.. مؤخرة "نسرين طافش" والتغييرات التي ظهرت عليها في مقابلة كاملة.. شاهد!

شاهد.. رانيا يوسف تستعرض "مؤخرتها" وهي ترتدي "الفيزون"

عاجل.. غادة عويس مذيعة الجزيرة تهين إعلامي مصري شهير (شاهد)

كل شيء على الطبيعة أحلى.. شاهد نسمة هواء تكشف مناطق حساسة من جسم الفنانة "مي عمر" والمفاجأة في ردة فعل زوجها.. فيديو

شاهد فيديو صادم.. 3 شبان يغتصبون طفل في جريمة هزت هذه الدولة العربية

Advertisements

فتيات شبه عارية.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بفيديو جريئ للغاية.. شاهد!

2 فيديوهات سبب حبس "سما المصري" والمفاجأة في ردة فعلها أمام النيابة.. شاهد كيف ظهرت فيها!

عاجل ولأول مرة.. السعودية ترعب إثيوبيا ببيان شديد اللهجة والسيسي يطير من الفرح.. نص البيان

عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد!

شاهد.. ياسمين صبري تستعرض جسدها المثير وهي تمارس الرياضة وحرف أبو هشيمة على صدرها

عاجل.. "ياسمين صبري" تقهر كل فتيات مصر وتظهر بالمايوه والجمهور يصرخ: نيالك يا أبوهشيمة.. شاهد الصور!

فيديو مسرب.. شاهد ردة فعل "الزعيم عادل امام" في برنامج "رامز مجنون رسمي" وكيف انتقم منه رامز جلال ولماذا رفضت MBC بث الحلقة

وسجل مركز شرطة ثيروفالا في منطقة باتانامثيتا قضية جنائية ضد المرأة بموجب المادة 67 من قانون تكنولوجيا المعلومات (نقل المحتوى الجنسي الصريح إلكترونيًا).

وتم تسجيل القضية بعد شكوى قدمها زعيم محلي من حزب بهاراتيا جاناتا.

وقال مفتش بالشرطة لوسائل الإعلام الهندية: "نحن نحقق. وندرس كيف ولماذا تم تحميل الفيديو".

وشاركت فاطمة مقطع الفيديو على "يوتيوب"، وكتبت أن أطفالها شرعوا في الرسم على جسدها بينما كانت تستريح بسبب التهاب في العين.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام