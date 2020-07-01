شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تخترع "دهان عجيب" مضاد للصواريخ والطائرات المسيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٧ مساءً (أخبار الخليج 365 - خاص)

كشف تقرير تلفزيوني بثته قناة العربية الإخبارية اليوم الإثنين، عن اختراع هيئة الصناعات العسكرية السعودية دهان مضاد للطائرات المسيرة والصواريخ، هو الأول من نوعه في العالم.

وقال مراسل قناة "العربية"، هاني الصفيان، في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، إن "الدهان من ابتكار هيئة الصناعات العسكرية السعودية، هو دهان عجيب بالفعل، فهو ليس مصنوعا من مادة إسمنتية أو خرسانية، ولكنه طلاء تدهن به المباني الحكومية والمطارات، وله القدرة على امتصاص الانفجارات الكبيرة الناتجة عن صواريخ كروز وقذائف الكاتيوشا وصواريخ الطائرات المسيرة".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الحوثيين شنوا 1659 هجوماً على المدنيين في السعودية، وأطلقوا 318 صاروخاً باليستياً إيراني الصنع والمنشأ، و371 طيارة مسيرة، إضافة إلى 64 سفينة مفخخة لعرقلة حرية الملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.



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