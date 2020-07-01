شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أغنى دولة خليجية تصدم جميع الوافدين بهذا القرار الصعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاثنين ، ٢٩ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٥ مساءً (أخبار الخليج 365 - متابعات)

كشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الاثنين، أن البلاد تستعد لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها، خلال عامين.

وذكرت أن أمام ديوان الخدمة المدنية الكويتي سنتين فقط للوصول إلى النسب المعتمدة في 2017، بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين في كثير من الوظائف والتخصصات، باستثناء الوظائف الطبية والتمريضية.

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وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين.

وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة، لتكون هناك سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة بمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها. وكشفت المصادر عن أن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها خلال سنتين، تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين، بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال مدة تنفيذ القرار وهي 5 سنوات.

وأوضحت أنه بالنسبة لوظائف الأطباء والممرضين فتم استثناؤهم من تطبيق آلية سياسة الإحلال.



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