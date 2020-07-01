شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. ظهور مفاجئ للواء عبدالعزيز الفغم في الحرس الملكي بعد عام من مقتله.. صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً (أخبار الخليج 365)

بعد عام على مقتله، ظهر اسم اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس السابق للملك سلمان بن عبدالعزيز، مجددا وذلك ليتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية.

وبرز وسم ’’هاشتاج‘‘ حمل اسم “الحرس الملكي” متصدرًا قائمة أكثر المواضيع المتداولة على موقع “تويتر” في السعودية بالإضافة إلى محرك البحث جوجل، حيث برز اسم اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس السابق للملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وأظهرت صورة متداولة لامرأة من عناصر الحرس الملكي السعودي، الأمر الذي حظي بتفاعل واسع، كونه يمثل أمرًا غير مسبوق في المملكة.

ونشر الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، الصورة التي تظهر امرأة ترتدي الزي الرسمي للحرس الملكي السعودي تقف إلى جانب زميل لها، وهما يرتديان كمامات واقية، ما أثار ردود فعل مرحبة في تعليقات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان الفغم قتل خلال زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، وفقًا للمتحدث الإعلامي باسم شرطة مكة، حينها.





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