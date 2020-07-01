شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. قطر تسرب عبر قناة الجزيرة لقطات محرجة جدا للملك سلمان.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠١ صباحاً (أخبار الخليج 365 )

سربت قطر وعبر قناة الجزيرة في برنامج فوق السلطة، لقطات محرجة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وظهر الملك سلمان في اللقطة الاولى وهو بجانب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، حيث مد الاخير يدة ليصافحة لكن الملك لم ينتبه لذلك الا مرور مايقارب العشر ثواني ، وظهر خلال اللقطة كانه خارج عن الوعي .

كما ظهر الملك سلمان في لقطة اخرى وهو يتجاهل مصافحة مسؤول صيني امام وسائل الإعلام ، ما دفع الاخير الى تشبيهها بيدة الاخرى عندما كان يستعد للانصراف .

كما نشرت القناة لقطات قالت انها محرجة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير .

وجاء نشر البرنامج لهذة اللقطات، ردت على متابع سعودي قال مقدم البرنامج انه ارسل له مقطع محرج لامير قطر الشيخ تميم بن حمد وتحداه ان يظهره في برنامجه.

ونشر برنامج فوق السلطة المقطع الذي ارسله المتابع السعودي، وقد ظهر فيه حيث ظهر فيه الرئيس الامريكي ترامب وبجانبة امير قطر الشيخ تميم بن حمد .

وخلال الفيديو وضع الرئيس الأمريكي ، امير قطر في موقف محرج ، حيث مد يدة ليشير بها لامير قطر بان يتحدث للاعلام ، لكن الاخير ظن انه مد يدة ليصافحة فبادلة بالمثل ووقع في موقف محرج لا يحسد عليه .

مقدم برنامج فوق السلطة قال ان برنامجه الساخر يتصيد مثل هذة اللقطات وينشرها بمحبة ،كما انه ينشر لقطات الملك سلمان بمحبة ايضا.



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