شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل.. غادة عويس مذيعة الجزيرة تهين إعلامي مصري شهير (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الاربعاء ، ٠١ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٩ صباحاً (أخبار الخليج 365 /خاص )

أهانت مذيعة قناة الجزيرة غادة عويس، إعلامي مصري شهير على إثر هجومه عليها بشكل عنيف بعد عودته من فترة العزل المنزلي.

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ونشرت المذيعة غادة عويس عبر حسابها على "تويتر"، صورة الإعلامي نشأت الديهي، وعلقت عليها بالقول ": شفاك الله جسديًا.. ونفسيًا".

وعلى الرغم من شماتة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيه، إلا أن ألد أعدائه وهو الإعلامي يوسف حسين الشهير بـ"جو شو"، رفض الشماتة فيه ودعا له بالشفاء، وهو ما فعلته كذلك الإعلامية غادة عويس، لكنه بعد عودته للشاشة أول أمس عاود الهجوم عليهم بشكل عنيف.





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