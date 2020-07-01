شكرا لمتابعة خبر عن تجارة بيشة تنفذ 239 جولة رقابية وتضبط 51 مخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمحافظة بيشة، 239 جولة رقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، خلال الفترة من 1 شوال حتى 9 ذو القعدة 1441هـ، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشملت الجولات الرقابية: الهايبر ماركت والتموينات، وأسواق الجملة والتجزئة والكماليات، ومنافذ بيع الأجهزة والمواد الطبية، والصيدليات، ومنافذ بيع الحديد والاسمنت ومواد البناء، ومحطات الوقود، ووكالات السيارات واسفرت عن تحرير 51 غرامة فورية بحق المخالفين.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم على المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.