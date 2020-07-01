شكرا لمتابعة خبر عن الرياض تسجل 401 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الرياض. وتصدرت الرياض قائمة المناطق التى رصدت بها الحالات الجديدة المصابة، والتى بلغ عددها 3402 حالة. وجاءت الدمام في المرتبة الثانية بتسجيل 283 حالة، كما رصدت الوزارة حالات في بعض المحافظات ومنها القطيف والهفوف والطائف وجدة.

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