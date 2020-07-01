شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طفل يستغل الإجازة لبيع الفواكه والخضروات أمام منزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): عمل أحد الأطفال ويدعى "زياد" على بيع الفواكه والخضراوات في بسطة أقامها أمام باب منزله؛ مستغلًا بذلك فترة الإجازة. عمل أحد الأطفال ويدعى "زياد" على بيع الفواكه والخضراوات في بسطة أقامها أمام باب منزله؛ مستغلًا بذلك فترة الإجازة. وكشف مقطع فيديو، عن الطفل الذي يقول أنه بدأ العمل في هذا المجال للاستفادة من وقته خلال فترة الإجازة، بدلاً من إهدار الوقت في اللعب واللهو؛ فيما لم يحدد الحي أو المدينة التي يقع بها منزل الطفل.

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