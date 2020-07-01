شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إزالة 25 سيارة تالفة من شوارع بحر أبو سكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - إبراهيم عسيري (صدى):

أزالت بلدية بحر أبو سكينة 25 سيارة تالفة من شوارع المركز مؤخرا، وذلك ضمن حملتها لإزالة المخالفات ومعالجة التشوه البصري في المركز حفاظا على الصحة العامة ونظافة الاحياء .

وأكد رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس / نايف الغامدي أن الحملة تأتي ضمن جهود البلدية لإزالة المخالفات ولما يسببه توقف السيارات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، مشددا على أصحاب المركبات رفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم وإلا سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بحق جميع المخالفين.

مشيرا إلى أن لائحة ترك السيارات أو الآليات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة طويلة تعرض صاحبها للغرامة ، وسحب المتروك وحجزه على نفقة صاحبه، وبيعه لمصلحة البلدية عند عدم المراجعة خلال 3 أشهر.

وأوضح أن مسؤولية البلدية تنحصر في رفع السيارات التالفة فقط، وهي المركبات أو الهياكل غير الصالحة للاستخدام، مبينا أن السيارات المهملة والمتروكة يتم رفعها عن طريق الجهات المعنية مضيفا: ان البلدية مستمرة في معالجة ما يقع تحت مسؤوليتها وفق الضوابط والأحكام، وتحرص على ذلك لما تشكله تلك المركبات من خطر على البيئة وتشويه المنظر العام.

ولفت المهندس الغامدي إلى ان الحملة التي انطلقت مؤخرا في بحر أبو سكينة وبمشاركة عدد من الجهات المساندة تهدف الى توفير بيئة صحية سليمة بالإضافة للعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة،

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