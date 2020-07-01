مقاطع فيديو تثبت تورط إيران في إستهداف مطار أبها 2019

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): كشفت مقاطع فيديو تورط إيران بأسلحتها وراء استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها في 2019. كشفت مقاطع فيديو تورط إيران بأسلحتها وراء استهداف مليشيات الحوثي لمطار أبها في 2019. وأوضحت الفيديوهات التي تُنشر لأول مرة عن استهداف مطارأبها في أغسطس 2019، الأدلة التي تثبت وقوف إيران خلف مليشيات الحوثيين التي إستهدفت مطار أبها، وذلك بعد أن أفرجت عنها الأمم المتحدة.

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