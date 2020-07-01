شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شلالات خلابة في سراة عبيدة إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو اليوم الأربعاء مناظر خلابة لجريان الشلالات في تهامة قحطان بسراة عبيدة بمنطقة عسير . وثق مقطع فيديو اليوم الأربعاء مناظر خلابة لجريان الشلالات في تهامة قحطان بسراة عبيدة بمنطقة عسير . وأظهر الفيديو الذي التقطه المواطن " صالح الخزيمي " الشلالات المنهمرة تزين الصخور في مناظر طبيعية إثر هطول الأمطار . وشهدت سودة عسير اليوم الأربعاء هطول امطار أيضاً وتساقط حبات برد في طقس مفاجئ خلال الصيف . إقرأ أيضاً :

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