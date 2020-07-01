شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تعديل ضريبة القيمة المضافة في حال وجود خطأ في البيان الجمركي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجمارك أوضحت الجمارك السعودية كيفية تعديل ضريبة القيمة المضافة في حال وجود خطأ في البيان الجمركي. وذكرت أنها تفرض ضريبة القيمة المضافة على الواردات وتخضع لإجراءاتها أى تعديلات على البيان الجمركي تتم من خلال الجمارك. وأضافت أنه في حال تم سداد ضريبة قيمة مضافة بالزيادة عن طريق الخطأ، فأنه يمكن خصم مبلغ الإضافة المسدد للجمارك من خلال الإقرار الضريبي للأشخاص المسجلين لدى هيئة الزكاة والدخل.

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