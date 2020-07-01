- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط ألف كرتون سجائر ومعسل بدون أختام ضريبية بـ 90 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأربعاء من ضبط نحو ألف كرتون من السجائر والمعسل بدون اختام ضريبية تصل غرامتها إلى 90 مليون ريال .
جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من اللجنة الوطنية للجمارك وتم مباشرة البلاغ بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك .
وتواصل الجهات المختصة إجراءات الضبطية والإجراءات الخاصة بالمخالفين وفقاً للأنظمة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. ضبط ألف كرتون سجائر ومعسل بدون أختام ضريبية بـ 90 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.