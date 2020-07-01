شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط ألف كرتون سجائر ومعسل بدون أختام ضريبية بـ 90 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأربعاء من ضبط نحو ألف كرتون من السجائر والمعسل بدون اختام ضريبية تصل غرامتها إلى 90 مليون ريال .

جاء ذلك بعد تلقي بلاغ من اللجنة الوطنية للجمارك وتم مباشرة البلاغ بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك .

وتواصل الجهات المختصة إجراءات الضبطية والإجراءات الخاصة بالمخالفين وفقاً للأنظمة .

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