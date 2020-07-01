برنامج حساب المواطن يعلن صدور «نتائج الأهلية» للدورة الـ32

التحقق منها عبر البوابة الإلكترونية..

أعلن برنامج حساب المواطن صدورَ «نتائج الأهلية» للدورة 32 «شهر يوليو 2020». وقال البرنامج عبر حسابه بموقع «تويتر»: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 «شهر يوليو 2020»، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط. يشار إلى الدفعة السابقة الـ31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.

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