تنشر لأول مرة.. صور توثق استهداف الحوثيين مطارَ أبها بصاروخ كروز إيراني

الميليشيات ارتكبت جريمتها قبل نهاية أغسطس الماضي..
وثّقت صورٌ جديدة تُنشَر لأول مرة الحادث الإجراميّ الذي قامت به ميليشيات الحوثي «المدعومة من إيران» عندما استهدفت في أغسطس 2019، مطار أبها، وأظهرت الصور زوايا مختلفة لسقوط صاروخ كروز إيراني، على المطار، الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة، بحسب «العربية».
وحينئذ صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية؛ حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ «كروز»، ما يمثل اعترافًا صريحًا ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تُعنَى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.
وبيّن العقيد المالكي أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت استمرار تورّط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية الإرهابية، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار «2216» والقرار «2231».
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية، مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
صورٌ تُنشر لأول مرة..— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 1, 2020
شاهد استهداف الميليشيات الحوثية لـ #مطار_أبها في أغسطس 2019.
الصور من زوايا مختلفة لسقوط صاروخ كروز إيراني، على المدنيين في المطار. pic.twitter.com/pawn4jgtPh
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