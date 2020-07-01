آلية الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقّي في حساب أبشر

خطوات تقديم طلب استرجاع المبلغ..
أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقّي لدى المستفيدين، مشيرة إلى خطوات تقديم طلب استرجاع المبلغ.
وأكدت منصة أبشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الاستعلام عن رصيد المدفوعات المتبقى في حسابات المستفيدين يكون من خلال:
1. الدخول على حساب الشخص في منصة أبشر.
2. اختيار أيقونة «خدماتي».
3. اختيار «الخدمات العامة».
4. النقر على الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقّي.
وأشارت منصة أبشر أنه يمكن طلب استرجاع الرصيد المتبقّي من خلال حساب البنك المسدد منه إلكترونيًّا أو عن طريق التواصل مع المركز الوطني «آمر» عبر الرقم .199099
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