السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل بن سعود يكرم مدير مرور القصيم نظير ما تحقق من جهود في العمل الميداني



بريدة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم مدير إدارة مرور المنطقة العميد صالح العواجي نظير ما تحقق من جهود متميزه من خلال الضباط الميداني بالمنطقة .

وأشاد سموه بالمهنية العالية التي قدمها رجال المرور وأسهمت بالكثير من المنجزات المباركة للحفاظ على سلامة قائدي المركبات, مؤكدا أن كل ما يحققه رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية يعكس جهودا قُدّمت بروح التكاتف لخدمة هذه البلاد المباركة, مثمناً ما يتم بذله لتحقيق ما تصبو إليه القيادة ـ أيدها الله ـ .

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بدور رجال الأمن في القطاعات الأمنية والعسكرية كافة بوصفهم العيون الساهرة لأمن هذه البلاد الطاهرة من خلال تفانيهم في أداء عملهم عبر جهود وأعمال وخدمات عالية الأداء, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جهته أعرب مدير إدارة مرور منطقة القصيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة من سموه التي تُظهر مدى حرصه على متابعة كل عمل يحافظ على سلامة المواطنين, مؤكداً أن دعم سموه لأبنائه هو أحد الركائز لمواصلة تحقيق النجاحات كافة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.

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15:41ت م

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