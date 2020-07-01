السعودية اليوم / بلدية بارق تواصل جهودها في معالجة التشوهات البصرية



محايل 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

واصلت بلدية محافظة بارق جهودها الميدانية في معالجة التشوهات البصرية .

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري أن البلدية أزالت مخلفات البناء والنفايات من الشوارع العامة والأحياء التي بلغت 4800 طن ، كما قامت بتأهيل أرصفة الجزر الوسطية بالشوارع . ومعالجة الحفر الوعائية في الشوارع وإزالة اللوحات الدعائية المخالفة والملصقات ، واستبدال أكثر من 60 حاوية نفايات تالفة بحاويات جديدة وصيانة أعمدة الإنارة بطريق مركز ثلوث المنظر وصيانة التمديدات الكهربائية .

// انتهى //

15:18ت م

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