السعودية اليوم / شخصيّات إسلاميّة باكستانية: السماح لجميع الجنسيات المتواجدة داخل المملكة بالحج مظهر من مظاهر اتحاد الأمة والأخوة الإسلامية



الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

نوهت شخصيات إسلاميّة باكستانية بقرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات من داخل المملكة، مؤكدين أن القرار واكب الجهود التي قدمتها المملكة لمنع تفشي فيروس

جاء ذلك في بيانات وبرقيّات تضمّنت إشادات واسعة بالقرار والدور المحوري للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية شؤون الحرمين وقاصديهما، حيث وصف رئيس منظمة أهل السنة والجماعة بباكستان الشيخ محمد أحمد اللدهيانوي قرار المملكة بالحج بالمتوافق مع تعاليم الإسلام الذي أوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي، لافتاً إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز ترك الحج عند خوف الطريق، بل إن الاستطاعة لن تتحقق إلا مع الأمن والأمان.

وقال: "إن من الواجب الشرعي على البلدان الإسلامية حكامها وفقهائها وعلمائها تأييد هذا القرار وبيان الحكم الشرعي لترك الحج والعمرة.

من جانبه أكّد رئيس جامعة العلوم الأثرية جهلم الشيخ حافظ عبدالحميد حافظ عبدالغفور تأييده لهذا القرار الذي جاء لحفظ النفس البشرية وهي من أهم مقاصد الشريعة، موضحاً أن الحج قد تعطل الحج مرات عديدة في التاريخ لأسباب شتى.

وبين عبدالغفور أن إقامة الحج في هذا العام مع الوقايات الاحترازية قرار سديد، والسماح لجميع الجنسيات المتواجدة داخل المملكة مظهر من مظاهر اتحاد الأمة والأخوة الإسلامية وهذا القرار يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار جائحة

وفي ذات السياق، أيد نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان الشيخ صهيب أحمد قرار المملكة بالحج ووصفه بأنه ينم عن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-,مشيراً إلى أنه راعى عدم تعطيل فريضة الحج، وجسد حرص المملكة على سلامة الحجيج والزوار البيت الله الحرام كما يدل على وعي قيادة المملكة العربية

بدوره عد نائب رئيس جامعة عمر بن عبدالعزيز الإسلامية والمفتي بدار الإفتاء بالجامعة الشيخ محمد مظفر الشيرازي القرار مظهراً من مظاهر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر دول العالم، كما عدَ القرار بالإجراء الفائق السليم وافق مقاصد الشريعة المطهرة للحفاظ على نفوس المسلمين عامة، وحجاج بيت الله الحرام خاصة وسلامتهم وسلامة بلادهم من الوباء المنتشر.

من جهته وصف مدير كلية دار القرآن والحديث بباكستان الشيخ محمد أنس عبدالرحمن القرار بالحكيم والمأجور شرعا، الذي يعكس الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، ويدل على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار اعتبارا لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان، استنادا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

واختتموا تصريحاتهم برفع الشُكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية شؤون الحرمين الشريفين و تقديم الخدمة للحُجاج والمعتمرين، سائلين الله أن يحفظ المملكة قيادةً وحكومةً وشعبا، و أن يُزيل عن المسلمين هذه الجائحة.

// انتهى //

15:14ت م

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الرياض 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسنوهت شخصيات إسلاميّة باكستانية بقرار المملكة بإقامة فريضة الحج لهذا العام بعددٍ محدود جداً من المواطنين والمقيمين بمُختلف الجنسيّات من داخل المملكة، مؤكدين أن القرار واكب الجهود التي قدمتها المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا وحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية من الهلاك.جاء ذلك في بيانات وبرقيّات تضمّنت إشادات واسعة بالقرار والدور المحوري للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية شؤون الحرمين وقاصديهما، حيث وصف رئيس منظمة أهل السنة والجماعة بباكستان الشيخ محمد أحمد اللدهيانوي قرار المملكة بالحج بالمتوافق مع تعاليم الإسلام الذي أوجب الأخذ بأسباب الوقاية من الوباء والعلاج والحجر الصحي، لافتاً إلى أن الفقهاء اتفقوا على جواز ترك الحج عند خوف الطريق، بل إن الاستطاعة لن تتحقق إلا مع الأمن والأمان.وقال: "إن من الواجب الشرعي على البلدان الإسلامية حكامها وفقهائها وعلمائها تأييد هذا القرار وبيان الحكم الشرعي لترك الحج والعمرة.من جانبه أكّد رئيس جامعة العلوم الأثرية جهلم الشيخ حافظ عبدالحميد حافظ عبدالغفور تأييده لهذا القرار الذي جاء لحفظ النفس البشرية وهي من أهم مقاصد الشريعة، موضحاً أن الحج قد تعطل الحج مرات عديدة في التاريخ لأسباب شتى.وبين عبدالغفور أن إقامة الحج في هذا العام مع الوقايات الاحترازية قرار سديد، والسماح لجميع الجنسيات المتواجدة داخل المملكة مظهر من مظاهر اتحاد الأمة والأخوة الإسلامية وهذا القرار يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وفق المتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء العالمي.وفي ذات السياق، أيد نائب رئيس جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان الشيخ صهيب أحمد قرار المملكة بالحج ووصفه بأنه ينم عن حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-,مشيراً إلى أنه راعى عدم تعطيل فريضة الحج، وجسد حرص المملكة على سلامة الحجيج والزوار البيت الله الحرام كما يدل على وعي قيادة المملكة العربية السعودية وحنكتها وحكمتها وبصيرتها.بدوره عد نائب رئيس جامعة عمر بن عبدالعزيز الإسلامية والمفتي بدار الإفتاء بالجامعة الشيخ محمد مظفر الشيرازي القرار مظهراً من مظاهر الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر دول العالم، كما عدَ القرار بالإجراء الفائق السليم وافق مقاصد الشريعة المطهرة للحفاظ على نفوس المسلمين عامة، وحجاج بيت الله الحرام خاصة وسلامتهم وسلامة بلادهم من الوباء المنتشر.من جهته وصف مدير كلية دار القرآن والحديث بباكستان الشيخ محمد أنس عبدالرحمن القرار بالحكيم والمأجور شرعا، الذي يعكس الحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، ويدل على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار اعتبارا لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان، استنادا للقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".واختتموا تصريحاتهم برفع الشُكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية شؤون الحرمين الشريفين و تقديم الخدمة للحُجاج والمعتمرين، سائلين الله أن يحفظ المملكة قيادةً وحكومةً وشعبا، و أن يُزيل عن المسلمين هذه الجائحة.// انتهى //15:14ت م0117

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