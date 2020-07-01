

القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

عقدت جامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي) اليوم ندوة رقمية افتراضية (عن بعد)، لمناقشة التداعيات الاقتصادية التي خلفها انتشار جائحة

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي في تصريح اليوم، أن الندوة ناقشت موضوعات التأثير السلبي لفيروس "COVID 19" على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وسبل وآليات تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، والسياسات والبرامج الجديدة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتكون متلائمة مع الدول العربية.

كما تطرقت الندوة إلى برامج التحفيز وشبكات الأمان التي اتبعتها الدول الأوروبية وإستراتيجيتها لما بعد الأزمة، والتأثيرات السلبية التي ألمت بالقطاع الصناعي في الدول العربية وكيفية مواجهتها، والتغير في أنماط بيئة العمل بعد انتشار ثقافة العمل عن بعد.

// انتهى //

14:56ت م

0112



القاهرة 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسعقدت جامعة الدول العربية (القطاع الاقتصادي) اليوم ندوة رقمية افتراضية (عن بعد)، لمناقشة التداعيات الاقتصادية التي خلفها انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم، والأنماط الجديدة لبيئة سوق العمل والتي أضحت تعتمد بالأساس على دعائم التقنية والتحول الرقمي، وغيرت معايير وأعراف العمل في جميع أنحاء العالم.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي في تصريح اليوم، أن الندوة ناقشت موضوعات التأثير السلبي لفيروس "COVID 19" على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، وسبل وآليات تحقيق الأمن الغذائي للدول العربية، والسياسات والبرامج الجديدة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وتكون متلائمة مع الدول العربية.كما تطرقت الندوة إلى برامج التحفيز وشبكات الأمان التي اتبعتها الدول الأوروبية وإستراتيجيتها لما بعد الأزمة، والتأثيرات السلبية التي ألمت بالقطاع الصناعي في الدول العربية وكيفية مواجهتها، والتغير في أنماط بيئة العمل بعد انتشار ثقافة العمل عن بعد.// انتهى //14:56ت م0112

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجامعة العربية تناقش تداعيات "كورونا" على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.