السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يلتقي مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة



الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس أحمد الغامدي.

ونوه سموه بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - من دعمٍ واهتمام لقطاع النقل، وحرصها على تنفيذ شبكات الطرق وتعزيز قدرتها الاستيعابية، بما يضمن رحلة آمنة لسالكيها، مؤكداً سموه ضرورة العمل على متابعة مشروعات الوزارة، والحرص على التأكد من التزام المقاولين والمشغلين بتعليمات السلامة في مواقع المشروعات، والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية، والعمل على مباشرة البلاغات على وجه السرعة، لا سيما المتعلقة بسلامة مرتادي الطريق، والتواصل الفعال مع القطاعات المؤثرة في عمل الوزارة.

واطلع سموه على إيجاز عن جهود فرع الوزارة خلال جائحة

من جانبه قدم مدير فرع وزارة النقل المهندس أحمد الغامدي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لجهود الوزارة، ومتابعتهما الدائمة لشؤون النقل في المنطقة، موضحاً أن فرع الوزارة يعمل من أجل تطبيق الخطط المعدة في هذا الشأن.

//انتهى//

14:36ت م

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الدمام 10 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 01 يوليو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس أحمد الغامدي.ونوه سموه بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله - من دعمٍ واهتمام لقطاع النقل، وحرصها على تنفيذ شبكات الطرق وتعزيز قدرتها الاستيعابية، بما يضمن رحلة آمنة لسالكيها، مؤكداً سموه ضرورة العمل على متابعة مشروعات الوزارة، والحرص على التأكد من التزام المقاولين والمشغلين بتعليمات السلامة في مواقع المشروعات، والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الصحية، والعمل على مباشرة البلاغات على وجه السرعة، لا سيما المتعلقة بسلامة مرتادي الطريق، والتواصل الفعال مع القطاعات المؤثرة في عمل الوزارة.واطلع سموه على إيجاز عن جهود فرع الوزارة خلال جائحة كورونا المستجد، وما أنجزته من مشروعات، بالإضافة إلى سير العمل في المشروعات الحالية، مشيداً سموه بهذه الجهود، متمنياً لمنسوبي فرع الوزارة التوفيق.من جانبه قدم مدير فرع وزارة النقل المهندس أحمد الغامدي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المستمر والمتواصل لجهود الوزارة، ومتابعتهما الدائمة لشؤون النقل في المنطقة، موضحاً أن فرع الوزارة يعمل من أجل تطبيق الخطط المعدة في هذا الشأن.//انتهى//14:36ت م0105

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