شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يضع حجر أساس مشروعات طرق بتكلفة 384 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن عبدالعزيز بن سعود، أمير منطقة الباحة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام وعناية بكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطنين في هذه البلاد المباركة ، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات ، رافعاً سموه باسمه واسم أهالي منطقة الباحة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين "حفظهما الله" على دعمهما المتواصل لمنطقة الباحة .

جاء ذلك خلال وضع سموه اليوم عن بعد من مكتبه بالإمارة، بمشاركة وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية للطرق بالمنطقة ومحافظاتها ، مرحباً سموه بمشاركة معاليه عبر الاتصال المرئي ، مُقدماً لمعاليه شكره وتقديره على حرصه على مشاريع الطرق بالمنطقة ، منوهاً الجهود الموفقة التي يبذلها فرع وزارة النقل بالمنطقة.

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وأكد سمو أمير منطقة الباحة أن هذه الطرق المعتمدة الجديدة ستسهم بإذن الله في تنمية المنطقة وتيسير حركة التنقل لأهالي المنطقة وزوارها ، وربط أجزائها مع بعضها، وربطها بالمناطق الأخرى، ، مشدداً على أهمية إنجازها وَفْق الجدول الزمني المحدد، وأن تكون وَفْق المواصفات الفنية المعتمدة لكل مشروع، مع ضرورة أخذ احتياطات السلامة كافة، والحرص على المتابعة المستمرة لكل مراحل التنفيذ.

وتضمنت مشروعات الطرق الجديدة التي تم اعتمادها ووضع سموه حجر أساسها ، مشروع طريق العقيق - القرى ( المرحلة الأخيرة ) ، الذي يبلغ طوله 20 كيلو متر ويربط محافظة العقيق بمحافظة القرى ويتقاطع مع مفرق بيدة على طريق الملك عبدالعزيز ، وبتكلفة أجمالية بلغت نحو ٣٠٠ مليون ومدة تنفيذه 3 سنوات . كما وضع سموه حجر الأساس لمشروع طريق الباحة - الرين - الرياض ( المرحلة الأخيرة ) بطول 34 كيلو متر وبتكلفة ٨٤ مليون ريال ومدة تنفيذه ٣ سنوات.

من جانبه، أكد وزير النقل أن هذه المشاريع الضخمة، تأتي ضمن سلسلة من المشروعات القادمة التي ستشهدها المنطقة ، في ظل ما توليه القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- من الدعم السخي والمتابعة المستمرة، تجني ثمارها اليوم في هذه المنطقة ، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على ما يوليه من حرص واهتمام بمشاريع الطرق بالمنطقة وما يلقاه فرع الوزارة من دعم من سموه الكريم.