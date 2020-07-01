شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض مجالات الشراكة مع نظيره الياباني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لبرنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.