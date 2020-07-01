شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو لاستئناف مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تابعت باهتمام الجهود الأممية والإقليمية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي. وأكدت الأمانة العامة على أهمية الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان وترفض المساس بحقوق جميع الأطراف في مياه النيل، وتدعو الى استئناف الحوار والمفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالحها.

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