شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 مشاغل نسائية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة منطقة القصيم 9 مشاغل نسائية بمدينة بريدة ، بعد أن نفذت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة 400 جولة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية وتوعية العاملات بالبروتوكولات المعتمدة. كما نتج عن الجولات الرقابية إصدار 130 مخالفة و 50 إشعارا على المشاغل المخالفة بتطبيق الأنظمة والتعليمات ، إضافة إلى مصادرة 23 كيلوجراما من مواد التجميل منتهية الصلاحية. وتواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية بشكل مستمر بهدف المحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن الجهود المكثفة لمكافحة فيروس كورونا.

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