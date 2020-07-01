شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات»: تمكين المستخدمين من اختيار مقدم خدمة الألياف الضوئية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم دخول اتفاقية فتح النطاق العريض بين شركات الاتصالات الستة في المملكة حيز التنفيذ، حيث تهدف الاتفاقية إلى تمكين المستخدمين من اختيار مقدم خدمة الألياف الضوئية بغض النظر عن مالك البنية التحتية؛ مما يسهم في تنويع الخيارات لدى المستخدمين ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة.

وتهدف الاتفاقية الأولى من نوعها، إلى الاستفادة القصوى من البنية التحتية الضخمة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وتشجيع المزيد من الاستثمار فيها، وزيادة عدد الخيارات أمام المستخدمين، إضافة إلى رفع مستوى التكامل بين الشركات، وتعزيز المنافسة فيما بينها على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.