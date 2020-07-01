افتتاح ممشى الروضة الأول من نوعه في أبها

2020-07-01

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

افتتح الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، ممشى الروضة بمدينة أبها، والذي يأتي ضمن المشروعات التنموية بالمنطقة التي أنجزتها أمانة منطقة عسير، حيث تم الانتهاء منها مؤخرًا.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن ممشى الروضة سيوفر مختلف الخدمات اللازمة من مسطحات خضراء ومواقع خصصت للممارسة الرياضات المختلفة ما بين رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية، مؤكدًا أن مثل هذه المشاريع أضحت تقوم بدور اجتماعي مهم من خلال خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين لتوفير الأجواء الترفيهية والرياضية التي ستعود بالنفع.

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وبيَّن الحميدي أن جل مشاريع الأمانة من هذه الفئة تأتي تعزيزًا لمبدأ التنمية المستدامة عبر تبني رؤية التوسع في مساحات المسطحات الخضراء كتوجه عام لمشاريعها الترفيهية والحدائق تحقيقاً لتوفير مقومات الرفاهية الطبيعية للمواطن والمقيم وجعلها متنفساً لمرتاديها وموقعاً مهيئاً لممارسة الأنشطة الرياضية والتنزه، مشيراً إلى أن طول الممشى يمتد بمسافة 1500 م2، ويعد الممشى الأول من نوعه في مدينة أبها من حيث المواد المستخدمة في تنفيذه والتي شملت أعمدة إنارة تعمل على الطاقة الشمسية وذلك تماشياً مع توجهات الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة وبأقل التكاليف.

ويتضمن المشروع أكثر من 15 ألف م2 من المسطحات الخضراء ونحو 1000 م2 خصصت كمسار لممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية حيث روعي فيها أنظمة واشتراطات السلامة، بالإضافة إلى زراعة مختلف أنواع الأشجار والنخيل على طول الممشى لإضفاء الناحية الجمالية وتوفير الظلال للمرتادين إلى جانب توفير الجلسات للراحة.

ويعد مشروع ممشى الروضة بمدينة أبها أحد مشاريع أمانة منطقة عسير النوعية والتي من شأنها أن تخلق متنفساً اجتماعياً ترفيهياً للمواطن والمقيم.