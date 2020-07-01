شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار وحبات برد في سودة عسير صيفا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مع تساقط حبات برد في سودة منطقة عسير اليوم الأربعاء . وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مع تساقط حبات برد في سودة منطقة عسير اليوم الأربعاء . وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن "فهد الطهيفاني " تساقط الثلوج في مشهد غريب على الأجواء الصيفية التي تعيشها المملكة هذه الأيام . وكانت توقعات طقس اليوم تشير إلى جو صيفي مستقر على اغلب مناطق المملكة مع توقعات طفيفة بسقوط امطار . إقرأ أيضاً :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أمطار وحبات برد في سودة عسير صيفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.