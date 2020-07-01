إغلاق 9 مشاغل نسائية ببريدة ومصادرة 23 كيلوجراماً من مواد التجميل منتهية الصلاحية

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الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): أغلقت أمانة منطقة القصيم (9) مشاغل نسائية بمدينة بريدة ، بعد أن نفذت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة (400) جولة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية وتوعية العاملات بالبروتوكولات المعتمدة. أغلقت أمانة منطقة القصيم (9) مشاغل نسائية بمدينة بريدة ، بعد أن نفذت البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة (400) جولة رقابية ميدانية خلال الأسبوع الجاري لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على المشاغل النسائية وتوعية العاملات بالبروتوكولات المعتمدة. كما نتج عن الجولات الرقابية إصدار (130) مخالفة و (50) إشعارا على المشاغل المخالفة بتطبيق الأنظمة والتعليمات ، إضافة إلى مصادرة (23) كيلوجراما من مواد التجميل منتهية الصلاحية . وتواصل أمانة منطقة القصيم جولاتها الرقابية بشكل مستمر بهدف المحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن الجهود المكثفة لمكافحة فيروس كورونا.

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