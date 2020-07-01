صدور نتائج الأهلية لشهر يوليو في حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 32 الخاصة بشهر يوليو الجاري. أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 32 الخاصة بشهر يوليو الجاري. وأضاف البرنامج أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: أضغط هنا

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