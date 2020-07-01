شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: لتجديد الإقامة يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات عن ضرورة سداد كامل الإستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام إجراء تجديد الإقامة، وكان ذلك ردا على تساؤل لأحد المواطنين.

وقال المواطن في سؤال وجهه لمديرية الجوازات بأنه تم تمديد إقامته وعائلته لثلاثة أشهر طبقًا للقرار الملكي بالتمديد 3 أشهر دون مقابل، وسوف تنتهي في 27 من ذي القعدة، عند دفع الرسوم للتجديد هل سيدفع سنة واحدة أو سنة وثلاثة أشهر؟، علمًا أن الأمر الملكي ينص على التمديد دون مقابل».

وَأوضحت الجوازات في ردها : «مرحبًا، يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام الإجراء».