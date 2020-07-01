شكرا لمتابعة خبر عن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية؛ وفق اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

وذكرت أن الحد الأقصى للفصل في الدعوى المقامة أمام الدرجة الإبتدائية، عدا الدعوى اليسيرة، تكون 180 يومًا، أما في حال الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التى يكتفي بنظر الاستئناف فيها دون مرافعة تكون 20 يومًا.

وأضافت أنه في حال الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام الغير مشمولة بالفقرة "ب" من هذه المادة يكون الحد الأقصى للفصل بها 90 يومًا.

وأشارت إلى أن المحاكم التجارية تختص في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال، ويكون للمجلس تحديد محكمة تجارية أو أكثر تختص بالنظر في نوع معين من القضايا.