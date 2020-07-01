شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح آلية إحالة مخالفات الـ 20 ألف ريال للمحكمة المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء انه في حال عدم سداد أصحاب المخالفات التي تبلغ 20 الف ريال او اكثر يتم إحالة امرهم للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات .
وقالت " المرور " ان الرسائل التي تصل بعض المخالفين تتضمن تنبيه بقيمة المخالفات التي وصلت لـ20 الف ريال ، وذلك وفقاً للمادة 75 من نظام المرور .
وأشارت ان " المرور " تمنح المخالفين فرصة لمدة 6 أشهر وفقاً للمادة نفسها لسداد المبلغ " 20 الف ريال فأكثر " فإذا لم يُسدد يتم إبلاغه بوجوب السداد خلال 30 يوم وفي حال عدم السداد بعدها يُحال امره للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات
.
جاء ذلك رداً على استفسار مواطن يتساءل حول المقصود من رسالة جاءته من "المرور" تنبه بقيمة مخالفته التي بلغت 20 الف ريال .
كانت هذه تفاصيل خبر "المرور" توضح آلية إحالة مخالفات الـ 20 ألف ريال للمحكمة المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.