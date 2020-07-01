شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" توضح آلية إحالة مخالفات الـ 20 ألف ريال للمحكمة المختصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور اليوم الأربعاء انه في حال عدم سداد أصحاب المخالفات التي تبلغ 20 الف ريال او اكثر يتم إحالة امرهم للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات .

وقالت " المرور " ان الرسائل التي تصل بعض المخالفين تتضمن تنبيه بقيمة المخالفات التي وصلت لـ20 الف ريال ، وذلك وفقاً للمادة 75 من نظام المرور .

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وأشارت ان " المرور " تمنح المخالفين فرصة لمدة 6 أشهر وفقاً للمادة نفسها لسداد المبلغ " 20 الف ريال فأكثر " فإذا لم يُسدد يتم إبلاغه بوجوب السداد خلال 30 يوم وفي حال عدم السداد بعدها يُحال امره للمحكمة المختصة للنظر في إيقاف الخدمات

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جاء ذلك رداً على استفسار مواطن يتساءل حول المقصود من رسالة جاءته من "المرور" تنبه بقيمة مخالفته التي بلغت 20 الف ريال .