شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يشكر جمعية خيرات لتخفيف معاناة الأسر المتضررة خلال الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

وجه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، الشكر لجمعية خيرات بحفظ النعمة؛ مقدرًا جهودها المبذولة والتي ساهمت في تخفيف معاناة الأسر المتضررة خلال فترة الجائحة.

وقال أمير الرياض في خطاب موجه إلى جمعية خيرات: " سعادة رئيس مجلس إدارة جمعية خيرات لحفظ النعمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : تلقينا خطاكم رقم ۱۵۰۲ و تاریخ 22/9/2020 المتضمن ما قامت به الجمعية للتخفيف من آثار أزمة كورونا".

وأضاف الأمير فيصل: " ومساعدة الأسر المتضررة من دعم غذائي وتوفير منتجات ومستلزمات صحية ومطويات توعوية بفايروس كورونا وكيفية انتشاره والإجراءات والاحترازات الوقائية للأسر المستفيدة من الجمعية " .

وفي السياق نفسه، أوضح أمير الرياض:" يسرني أن أشكركم والقائمين معكم على جهودكم الطيبة . متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد. والسلام عليكم " .