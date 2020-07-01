طرح خدمة التقييم الذاتي لتجنب المخالفات لممارسي أنشطة النقل البري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء عن طرح خدمة التقييم الذاتي لممارسي انشطة النقل البري وذلك للتعرف على مدى توافقهم مع الاشتراطات والمتطلبات المنظمة للأنشطة وتفادي الوقوع في المخالفات . أعلنت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء عن طرح خدمة التقييم الذاتي لممارسي انشطة النقل البري وذلك للتعرف على مدى توافقهم مع الاشتراطات والمتطلبات المنظمة للأنشطة وتفادي الوقوع في المخالفات . ويمكن الإستفادة من الخدمة بخطوات سهلةوبسيطة عبر الرابط التالي : هنا كما أكدت هيئة النقل ان الخدمة تشمل الأنشطة التالية : تأجير السيارات ، نقل السيارات وسحب المركبات ، النقل المتخصص ، التوجيه ، وسيطالأجرة ، نقل البضائع ، تشغيل مواقف الشاحنات ، وسيط الشحن الإلكتروني ، وسطاء الشحن ، الأجرة ، تأجير الحافلات ، النقل التعليمي ، وسيط تأجير السيارات ، تأجير الشاحنات ، توجيه الحافلات .

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