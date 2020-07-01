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طريقة استعلام المعلمين عن العلاوة والرتبة وفقا للائحة الجديدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر طريقة استعلام المعلم او المعلمة عن الرتبة والعلاوة في لائحة الوظائف الجديدة بالتزامن مع تطبيقها .

ويمكن للمعلم او المعلمة الدخول على نظام فارس وإدخال البيانات الشخصية على نظام الخدمة الذاتية للتعرف على العلاوة والرتبة ، من خلال الرابط التالي : هنا 

الجدير بالذكر انه لا يمكن استعلام غير المعلمين العاملين بالإدارات المذكورة بنظام الخدمة الذاتية لحين تسجيل باقي الإدارات بالخدمة .

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