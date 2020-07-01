شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رصد وإغلاق مركز تجاري مخالف للإجراءات الاحترازية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

رصدت أمانة محافظة جدة، مساء أمس الثلاثاء، مركزاً تجارياً مخالفًا بطريق الملك فهد بحي الفيصلية وأغلقته؛ لعدم توافر الإجراءات الاحترازية الوقائية.

ومن جانبه، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد الزهراني، إن مراقبي البلدية رصدوا تدني مستوى نظافة المركز حيث كانت الكمامات والقفازات ملقاة على الأرض، فضلًا عن عدم وجود جهاز كشف حرارة للمتسوّقين.

وقال محمد الزهراني، أن ذلك إلى جانب عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم توافر معقمات كافية؛ مؤكدًا على حرص أمانة المحافظة على صحة المواطن والمقيم وأهمية تطبيق الاحترازات لمنع تفشي الجائحة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبة بحق المركز لإخلاله بالمحافظة على سلامة المتسوقين.

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