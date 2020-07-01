شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جبل سَلع التاريخي الذي كان مقرا للمسلمين في غزوة "خندق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

نشرت إمارة المدينة المنورة صورا لجبل سَلع الذي يقع غربي المسجد النبوي الشريف على بعد 500 متر أو أقل بعد توسعة المسجد، ويبلغ طوله 1000 متر وارتفاعه 80 متراً وعرضه ما بين 300 - 800 متر، حيث يتكون الجبل من صخور بازلتية بلون بني داكن يميل إلى السواد في بعض المناطق.

وأظهرت الصور الجبل الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب وتتفرع منه أجزاء في وسطه على شكل أجنحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب، وأحاطه العمران في الوقت الحالي ، ليصبح جزءاً من حدود المنطقة المركزية للمدينة المنورة.

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واكتسب جبل سلع أهميته ومكانته التاريخية في الإسلام من وقوع غزوة الخندق بقربه في السنة الخامسة من الهجرة، حيث أقام المشركون معسكرهم في الجهة الغربية منه ولا يفصل بينهم وبينه إلا الخندق الذي حفره المسلمون وكان سفح جبل سلع الغربي مقر قيادة المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم.