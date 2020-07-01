شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 450 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من ضبط 450 مخالفة لأحكام قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك منذ سريان القرار في 15 يونيو الماضي، وذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذتها للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بتطبيق القرار.

وأكدت الوزارة، على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بما جاء في القرار، حفاظًا على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، لافتة إلى أن فرقها الميدانية ستواصل جولاتها في مختلف مناطق المملكة للتأكد من التزام الجميع بتطبيق القرار.