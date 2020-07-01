شكرا لمتابعة خبر عن سبب وجود انحناءات إلى الأعلى في أطراف أجنحة الطائرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأربعاء، عن سبب وجود انحناءات إلى الأعلى في أطراف أجنحة الطائرات.

وأوضحت هيئة الطيران المدني، إنه عندما تقوم الأجنحة بتوليد قوة الرفع التي تحمل الطائرة بالهواء تتولد قوة مقاومة تؤثر على كفاءة الطائرة، لافتة إلى أن انحناءات الأجنحة تعمل على تقليل قوة المقاومة المصاحبة لقوة الرفع.

وفي السياق نفسه، قالت الهيئة، أن تقليل المقاومة يعني حاجة المحركات لطاقة أقل لرفع الطائرة ما ينتج عنه انخفاض في استهلاك الوقود والانبعاثات والتكاليف.