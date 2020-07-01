الجوازات: تجديد الإقامة يستلزم سداد استحقاقات التابعين والمرافقين

أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام إجراء تجديد الإقامة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد فيه «السلام عليكم تم تمديد إقامتي وعائلتي لثلاثة أشهر طبقًا للقرار الملكي بالتمديد 3 أشهر دون مقابل، وسوف تنتهي في 27 من ذي القعدة، عند دفع الرسوم للتجديد هل سأدفع سنة واحدة أو سنة وثلاثة أشهر؟، علمًا أن الأمر الملكي ينص على التمديد دون مقابل».

وَرَدَّتْ الجوازات: «مرحبًا، يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام الإجراء».

وأرفقت مديرية الجوازات جدولًا يوضح طريقة استحصال المقابل المالي عن المرافقين للعمالة الوافدة.