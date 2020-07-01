بعد انتهاء فترة تمديد الـ3 أشهر..
أكدت المديرية العامة للجوازات ضرورة سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام إجراء تجديد الإقامة.
جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد فيه «السلام عليكم تم تمديد إقامتي وعائلتي لثلاثة أشهر طبقًا للقرار الملكي بالتمديد 3 أشهر دون مقابل، وسوف تنتهي في 27 من ذي القعدة، عند دفع الرسوم للتجديد هل سأدفع سنة واحدة أو سنة وثلاثة أشهر؟، علمًا أن الأمر الملكي ينص على التمديد دون مقابل».
وَرَدَّتْ الجوازات: «مرحبًا، يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام الإجراء».
وأرفقت مديرية الجوازات جدولًا يوضح طريقة استحصال المقابل المالي عن المرافقين للعمالة الوافدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات: تجديد الإقامة يستلزم سداد استحقاقات التابعين والمرافقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.